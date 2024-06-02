Федюкин Владимир Родионович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Федюкин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Федюкина Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Федюкин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Федюкина Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Федюкина) Агриппина Владимировна
Мать ребёнка: Федюкина Александра Антоновна
Смерть
Неизвестно