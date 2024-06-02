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Федюкин Владимир Родионович

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Федюкин Родион Семенович

Мать: Федюкина Авдотья Андреевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюкина Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Федюкин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Федюкина Александра Антоновна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Федюкин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Федюкина Александра Антоновна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Федюкина) Агриппина Владимировна

Мать ребёнка: Федюкина Александра Антоновна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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