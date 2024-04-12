Лётова (Первакова) Василиса (Васса) Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Место жительства
1816
Рязанская губерния, Егорьевский у., Поминовская волость д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лётов Василий Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
01.01.1833
Дочь: Меланья Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лётов Алексей Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
17.12.1844
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лётов Федор Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Лётов Федот Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лётов Василий Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Лётов Тихон Иванов
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лётов Иван Андреев
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
Дмитровцы, Коломенский, Московская область