Лётова (Первакова) Василиса (Васса) Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛётова (Первакова) Василиса (Васса) Сидорова

Лётова (Первакова) Василиса (Васса) Сидорова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Мать: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский у., Поминовская волость д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лётов Василий Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1833

Дочь: Меланья Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лётов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1844

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лётов Федор Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лётов Федот Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лётов Василий Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Лётов Тихон Иванов

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Лётов Иван Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Иван Андреев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1858
Дмитровцы, Коломенский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close