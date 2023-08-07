Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
20.02.1854
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.02.1854 Юхновщина Прокопий Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Григорьевич Юхновщина мать жена Евдокия Иерофеевна Юхновщина запасной рядовой Петр Тимофеевич Юхновщин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно