Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.02.1854
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.02.1854 Юхновщина Прокопий Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Григорьевич Юхновщина мать жена Евдокия Иерофеевна Юхновщина запасной рядовой Петр Тимофеевич Юхновщин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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