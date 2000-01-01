Финидис София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФинидис София

Финидис София

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: Хара Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Финидис Илья Ставрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Финидис Петр Ильич

Отец ребёнка: Финидис Илья Ставрович

г. Трапезунд, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Финидис Ставро Ильич

Отец ребёнка: Финидис Илья Ставрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close