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Уловская Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Уловский Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Уловская) Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Уловская) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
15.04.1906

Сын: Уловский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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