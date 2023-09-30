Уловская Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Уловский Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Уловская) Парасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Уловская) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.04.1906
Сын: Уловский Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Уловский Григорий Матвеевич
Смерть
Неизвестно