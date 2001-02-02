Камиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

02.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: Ноземи (Нозяли Нажими)

Мать: Гайша

Рождение ребёнка
04.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нахиля

с. Кара-Су, Киргизия
Рождение ребёнка
13.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нахиля

Рождение ребёнка
31.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нахиля

Рождение ребёнка
04.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нахиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нахиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нахиля

Смерть
02.02.2001
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