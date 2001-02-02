Камиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти02.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Отец: Ноземи (Нозяли Нажими)
Мать: Гайша
Рождение ребёнка
04.08.1960
с. Кара-Су, Киргизия
Рождение ребёнка
13.07.1967
Рождение ребёнка
31.12.1968
Рождение ребёнка
04.10.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нахиля
Смерть
02.02.2001