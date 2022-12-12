Мишаричев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1918
Дата смерти17.01.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918
Отец: Мишаричев Алексей Платонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1948
Сын: Мишаричев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Новый Куваш, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.09.1950
Сын: Мишаричев Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Мария Дмитриевна
Смерть
17.01.1976
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область