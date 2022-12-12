Мишаричев Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишаричев Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1918

Дата смерти

17.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918

Отец: Мишаричев Алексей Платонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1948

Сын: Мишаричев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Новый Куваш, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.09.1950

Сын: Мишаричев Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Мария Дмитриевна

Смерть
17.01.1976
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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