Godenhielm (Tallberg) Karin Margaret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Godenhielm (Tallberg) Karin Margaret

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Tallberg Gunnar

Мать: Tallberg Clara Louisa

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