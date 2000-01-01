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Godenhielm (Tallberg) Karin Margaret
Godenhielm (Tallberg) Karin Margaret
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Женский
Отец
Tallberg Gunnar
1881 г.р.
Мать
Tallberg (Blackbourn) Clara Louisa
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Tallberg Gunnar
Мать:
Tallberg Clara Louisa
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