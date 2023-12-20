Милосердов Феодор Ионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Милосердов Иона Андреев
Мать: Милосердова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милосердова ?
Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты 1843
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Милосердова) Клетинья Феодорова
Мать ребёнка: Милосердова ?
Смерть
Неизвестно