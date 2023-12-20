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Милосердов Феодор Ионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Милосердов Иона Андреев

Мать: Милосердова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милосердова ?

Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты 1843
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Милосердова) Клетинья Феодорова

Мать ребёнка: Милосердова ?

Смерть
Неизвестно

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