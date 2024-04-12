Богословская (Голубкова) Анастасия Платоновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1867
Дата смерти26.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1867
Бракосочетание
20.01.1886
Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.11.1886
Сын: Богословский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1889
Дочь: Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1892
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович
Смерть
26.01.1913