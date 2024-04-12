Богословская (Голубкова) Анастасия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Голубкова) Анастасия Платоновна

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Место рождения

Полянки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.10.1867

Дата смерти

26.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Полянки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1886

Муж: Богословский Николай Петрович

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Богословский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович

Полянки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Дочь: Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.03.1892

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Богословский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.01.1913
Полянки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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