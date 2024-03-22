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(Виноградова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Дубна, Дубна, Московская область

Дата рождения

13.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957

Отец: Виноградов Владимир Николаевич

Мать: Виноградова Эра Павловна

Дубна, Дубна, Московская область
Образование
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Калининский (Тверской) политехнический институт по специальности АСУ
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
МАИ, экономический факультет
Работа или профессия
Неизвестно
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