(Виноградова) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957
Образование
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Калининский (Тверской) политехнический институт по специальности АСУ
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
МАИ, экономический факультет
Работа или профессия
Неизвестно
Страховая компания "Макс"