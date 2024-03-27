Харчук Иван Дмитриевич
Место рожденияУкраинская ССР, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, д. В.-Медведевка
Дата рождения1905
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харчук (Лось) Прасковья
Военная награда
Неизвестно
Харчук Иван Дмитриевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1905 Украинская ССР, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, д. В.-Медведевка. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
17.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харчук (Лось) Прасковья
Смерть
2002