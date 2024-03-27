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Харчук Иван Дмитриевич

Место рождения

Украинская ССР, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, д. В.-Медведевка

Дата рождения

1905

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харчук (Лось) Прасковья

Военная награда
Неизвестно
Харчук Иван Дмитриевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1905 Украинская ССР, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, д. В.-Медведевка. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
17.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харчук (Лось) Прасковья

Смерть
2002

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