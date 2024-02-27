Денисенко Корнилий Петрович
Место рожденияМалые Ягуры, Новогригорьевский уезд, Ставропольская губерния, Российская империя
Дата рождения1958
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Игнатий Корнилиевич
Мать ребёнка: Денисенко Анна Пантелеймоновна
Смерть
1898
Рождение
1958
Отец: Денисенко Петр
Малые Ягуры, Новогригорьевский уезд, Ставропольская губерния, Российская империя