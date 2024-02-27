Денисенко Корнилий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисенко Корнилий Петрович

Денисенко Корнилий Петрович

Место рождения

Малые Ягуры, Новогригорьевский уезд, Ставропольская губерния, Российская империя

Дата рождения

1958

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Игнатий Корнилиевич

Мать ребёнка: Денисенко Анна Пантелеймоновна

Смерть
1898
Рождение
1958

Отец: Денисенко Петр

Мать: не указана

Малые Ягуры, Новогригорьевский уезд, Ставропольская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close