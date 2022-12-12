Анастасия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиМежду 18.01.1858 и 31.12.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
После 1830
Крестьянка
Место жительства
После 1830
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Цветкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич
Смерть
Между 18.01.1858 и 31.12.1860