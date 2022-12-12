Анастасия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Между 18.01.1858 и 31.12.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
После 1830
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянка
Место жительства
После 1830
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Цветкова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Кондратьевич

Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Между 18.01.1858 и 31.12.1860
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
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