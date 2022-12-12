Видякина Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видякина Дарья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1720 г.р.
Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Лысов Тихон Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Лысов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Лысова Фёкла Степановна

Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Лысова Анна Степановна

Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Лысов Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Лысова Марина Степановна

Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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