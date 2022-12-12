Видякина Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1703 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Лысова Фёкла Степановна
Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Лысова Анна Степановна
Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Лысов Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Лысова Марина Степановна
Отец ребёнка: Лысов Степан Никитович
Смерть
Неизвестно