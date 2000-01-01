Подольская (Негрей) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Негрей Александр
Мать: Негрей Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подольский Анатолий
Россия, Кабардино-Балкария, г. Прохладный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольский Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Подольский Анатолий
Смерть
1994