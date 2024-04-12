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Федотова Феоктиста

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Тимофеев Федот

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
21.01.1866 ст.

Муж: Афиногенов Николай

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Николаева Гликерия

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.

Дочь: Николаева Евдокия

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.07.1876 ст.

Дочь: Николаева Ольга

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.

Дочь: Николаева Соломенида

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.09.1881 ст.

Дочь: Николаева Вера

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.04.1884 ст.

Сын: Николаев Василий

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Николаева Стефанида

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Николаева Анна

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Рождение ребёнка
23.01.1902

Сын: Николаев Григорий

Отец ребёнка: Афиногенов Николай

Смерть
Неизвестно
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