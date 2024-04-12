Федотова Феоктиста
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Тимофеев Федот
Бракосочетание
21.01.1866 ст.
Муж: Афиногенов Николай
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Николаева Гликерия
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.
Дочь: Николаева Евдокия
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
05.07.1876 ст.
Дочь: Николаева Ольга
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.
Дочь: Николаева Соломенида
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
11.09.1881 ст.
Дочь: Николаева Вера
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
21.04.1884 ст.
Сын: Николаев Василий
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Николаева Стефанида
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Николаева Анна
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Рождение ребёнка
23.01.1902
Сын: Николаев Григорий
Отец ребёнка: Афиногенов Николай
Смерть
Неизвестно