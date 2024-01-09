Шульц Ричард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц Ричард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Schulz-Schulz-Luynbu-Szulc Franz Lorenz

Мать: Schulz-Schulz-Ujynbu-Szulc Florentine

Рождение ребёнка
14.12.1885

Сын: Schulz-Schulz-Шульц Стефан-Виктор Ричардович

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Рождение ребёнка
17.06.1887

Дочь: Эмилия-Эмма Ричардовна

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Рождение ребёнка
19.08.1889

Дочь: Стефания-Гелена Ричардовна

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Рождение ребёнка
03.07.1891

Дочь: Наталия-Йозефа Ричардовна

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Poland
Рождение ребёнка
10.11.1893

Дочь: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Poland
Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: Пелагея Ричардовна

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1900

Сын: Schulz-Шульц Евгений-Ричард Ричардович

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1902

Дочь: Потоцкая Софья

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Schulz-Schulz-Шульц Эдмунд Ричардович

Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна

Смерть
Неизвестно
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