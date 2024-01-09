Шульц Ричард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Schulz-Schulz-Шульц Стефан-Виктор Ричардович
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Дочь: Эмилия-Эмма Ричардовна
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Дочь: Стефания-Гелена Ричардовна
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Дочь: Наталия-Йозефа Ричардовна
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Дочь: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Дочь: Пелагея Ричардовна
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Сын: Schulz-Шульц Евгений-Ричард Ричардович
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Дочь: Потоцкая Софья
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна
Сын: Schulz-Schulz-Шульц Эдмунд Ричардович
Мать ребёнка: Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc Валерия Станиславовна