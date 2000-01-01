Садакова Афанасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садакова Афанасия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1899

Дата смерти

15.04.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1921

Дочь: Носкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Садаков Иван Егорович

Рождение ребёнка
23.10.1923

Сын: Садаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Садаков Иван Егорович

Рождение ребёнка
24.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садаков Иван Егорович

Смерть
15.04.1957
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