Садакова Афанасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1899
Дата смерти15.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1921
Дочь: Носкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Садаков Иван Егорович
Рождение ребёнка
23.10.1923
Отец ребёнка: Садаков Иван Егорович
Рождение ребёнка
24.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садаков Иван Егорович
Смерть
15.04.1957