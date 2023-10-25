Соломойченко (Ивохина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломойченко (Ивохина) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1990

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1990

Отец: Ивохин Александр Викторович

Мать: Ивохина Афимия Петровна

Рождение ребёнка
25.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломойченко Константин Петрович

р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломойченко Константин Петрович

р.п.Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломойченко Константин Петрович

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