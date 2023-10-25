Соломойченко (Ивохина) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1990
Рождение ребёнка
25.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломойченко Константин Петрович
р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломойченко Константин Петрович
р.п.Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно