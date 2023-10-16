Субботина (Смоленцева) Евфалия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 15.03.1945 по 29.08.1946
Рождение ребёнка
20.11.1945
Сын: Субботин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботин Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно