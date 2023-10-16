Субботина (Смоленцева) Евфалия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Смоленцева) Евфалия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 15.03.1945 по 29.08.1946

Муж: Субботин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
20.11.1945

Сын: Субботин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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