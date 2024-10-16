Осколков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Осколков Василий Иванович
Мать ребёнка: Осколкова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
16.06.1871
Дочь: Осколкова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Осколкова Параскева Степановна
Смерть
Неизвестно