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Осколков Иван Иванович

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Осколков Иван Ларионович

Мать: Осколкова Домника Корниловна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Осколков Василий Иванович

Мать ребёнка: Осколкова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
16.06.1871

Дочь: Осколкова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Осколкова Параскева Степановна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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