Никонов Виктор
Место рожденияЛенинград
Дата рождения10.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1969
Отец: Никонов Николай
Мать: Валентина
Ленинград
Рождение ребёнка
31.03.1993
Дочь: Алиса
Мать ребёнка: Никонова Юлия
Рождение ребёнка
14.10.2006
Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
23.09.2011
Санкт-Петербург, роддом №10
Рождение ребёнка
29.06.2019
Пушкин, Госпитальная ул., роддом 38
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно