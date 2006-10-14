Никонов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Виктор

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

10.05.1969

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

1993 г.р.
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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1969

Отец: Никонов Николай

Мать: Валентина

Ленинград
Рождение ребёнка
31.03.1993

Дочь: Алиса

Мать ребёнка: Никонова Юлия

Рождение ребёнка
14.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
23.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Санкт-Петербург, роддом №10
Рождение ребёнка
29.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Пушкин, Госпитальная ул., роддом 38
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярослава

Мать ребёнка: Елена

Санкт-Петербург
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