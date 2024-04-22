Бутылкина (Филатова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутылкина (Филатова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Васильевская

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Филатов Михаил Егорович

Мать: Филатова Матрона Михайловна

Бракосочетание
16.01.1904

Муж: Бутылкин Дмитрий Гордеевич

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бутылкин Михаил

Отец ребёнка: Бутылкин Дмитрий Гордеевич

Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Павел

Отец ребёнка: Бутылкин Дмитрий Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бутылкин Дмитрий Гордеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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