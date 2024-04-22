Бутылкина (Филатова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
16.01.1904
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бутылкин Михаил
Отец ребёнка: Бутылкин Дмитрий Гордеевич
Рождение ребёнка
30.05.1911
Сын: Павел
Отец ребёнка: Бутылкин Дмитрий Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бутылкин Дмитрий Гордеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно