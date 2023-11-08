Лазаревский Яков Андреевич
Место рожденияКонотоп
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лазаревская) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лазаревская) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревский Адриан Яковлевич
Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревский Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1803
Губернский регистратор
Работа или профессия
1810
Коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно