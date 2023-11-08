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Лазаревский Яков Андреевич

Место рождения

Конотоп

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Лазаревский Андрей Степанович

Мать: Лазаревская (Лазкевич) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лазаревская) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лазаревская) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Адриан Яковлевич

Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: (Мартышка) Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мартышка) Василиса Ивановна

Работа или профессия
1803
Губернский регистратор
Работа или профессия
1810
Коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно

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