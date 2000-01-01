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Антипова (Вяткина) Просковья Николаевна
Антипова (Вяткина) Просковья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1991
Пол
Женский
Отец
Вяткин Николай Васильевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Вяткин Николай Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1991
Киев
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