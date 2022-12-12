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Ходырев Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1878 ст.

Отец: Ходырев Федор Иванович

Мать: Ходырева Ирина Потаповна

Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Ходырева Александра Петровна

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Серафима Александровна

Мать ребёнка: Ходырева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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