Ходырев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1878 ст.
Отец: Ходырев Федор Иванович
Мать: Ходырева Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Ходырева Александра Петровна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Серафима Александровна
Мать ребёнка: Ходырева Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно