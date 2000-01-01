Романов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1973

Дочь: Голубинская Мария Александровна

Мать ребёнка: Романова Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.06.1983

Дочь: Соловьёва Юлия Александровна

Мать ребёнка: Романова Светлана Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Светлана Дмитриевна

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