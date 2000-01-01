Романов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1973
Дочь: Голубинская Мария Александровна
Мать ребёнка: Романова Светлана Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.06.1983
Дочь: Соловьёва Юлия Александровна
Мать ребёнка: Романова Светлана Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно