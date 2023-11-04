Шонин Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962
Отец: Шонин Анатолий Иванович
Мать: Лесная Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1991
Дочь: Шонина Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
02.08.2003
Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
11.12.2005
Дочь: Фёдорова Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
03.03.2008
Дочь: Фёдорова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна