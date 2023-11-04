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Шонин Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962

Отец: Шонин Анатолий Иванович

Мать: Лесная Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
27.04.1991

Дочь: Шонина Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
02.08.2003

Сын: Шонин Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
11.12.2005

Дочь: Фёдорова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
03.03.2008

Дочь: Фёдорова Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Фёдорова Светлана Григорьевна

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