Пуговкина (Золотова) Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина (Золотова) Ксения Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1886 ст.

Муж: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Жених деревни Рублево крестьянин Гавриил Тимофеевич Пуговкин, первым браком, 18 Невеста села Ромашково крестьянина Максима Ильича Золотова дочь девица Ксения Максимовна, первым браком, 18
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пуговкин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Дочь: Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2067 188об-189 выдано 2-12-1927
Рождение ребёнка
05.05.1910 ст.

Сын: Пуговкин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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