Пуговкина (Золотова) Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1886 ст.
Жених деревни Рублево крестьянин Гавриил Тимофеевич Пуговкин, первым браком, 18 Невеста села Ромашково крестьянина Максима Ильича Золотова дочь девица Ксения Максимовна, первым браком, 18
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пуговкин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.
Дочь: Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.2067 188об-189 выдано 2-12-1927
Рождение ребёнка
05.05.1910 ст.
Сын: Пуговкин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Пуговкин Гавриил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно