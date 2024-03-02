Цветкова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Цветкова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
25.05.1935

Дочь: Цветкова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1935

Дочь: Цветкова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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