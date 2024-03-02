Цветкова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Цветкова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
25.05.1935
Дочь: Цветкова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1935
Дочь: Цветкова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно