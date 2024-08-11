Селяков Николай Данилович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти13.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Селяков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Селякова Наталья Григорьевна
д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Селякова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Селякова Наталья Григорьевна
д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
04.09.1907
Сын: Селяков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Селякова Наталья Григорьевна
Смерть
13.03.1910
Павлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область