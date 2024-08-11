Селяков Николай Данилович 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селяков Николай Данилович

Место рождения

Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

13.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Селяков Даниил Феофилактович

Мать: Кокшерова Анна Ивановна

Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селякова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Селяков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Селякова Наталья Григорьевна

д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селякова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Селякова Наталья Григорьевна

д. Павлово Аргуновского с/с Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
04.09.1907

Сын: Селяков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Селякова Наталья Григорьевна

Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.03.1910
Павлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

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