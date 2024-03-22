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Пуляев Василий Петров

Место рождения

Клешня, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.07.1830

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1830

Отец: Пуляев Петр Козьмин

Мать: Фекла Васильева

Клешня, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 668 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1830
Бракосочетание
01.10.1850

Жена: Наталья Данилова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 733 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1850
Рождение ребёнка
23.10.1858

Сын: Пуляев Терентий Васильев

Мать ребёнка: Наталья Данилова

Рождение ребёнка
10.04.1861

Дочь: Пуляева Александра Васильева

Мать ребёнка: Наталья Данилова

Ф. 93 Оп. 2 Д. 692 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858-1867
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