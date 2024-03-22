Пуляев Василий Петров
Место рождения
Дата рождения27.07.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1830
Отец: Пуляев Петр Козьмин
Мать: Фекла Васильева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 668 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1830
Бракосочетание
01.10.1850
Жена: Наталья Данилова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 733 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1850
Рождение ребёнка
23.10.1858
Мать ребёнка: Наталья Данилова
Рождение ребёнка
10.04.1861
Дочь: Пуляева Александра Васильева
Мать ребёнка: Наталья Данилова
Ф. 93 Оп. 2 Д. 692 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858-1867