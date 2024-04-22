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Найденышев Илья Егорович

Место рождения

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Найденышев Егор

Мать: Найденышева Марина Ивановна

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Найденышева Евдокия Артемьевна

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: Деревни Терпеново Егор Иванович, деревни Изоркова Николай Егорович Найденышев Поручители по невесте: Деревни Терпенова Ефим Архипов и Александр Кузнецов.
Рождение ребёнка
16.02.1905 ст.

Дочь: Найденышева Павла Ильинична

Мать ребёнка: Найденышева Евдокия Артемьевна

Изорково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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