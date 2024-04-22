Найденышев Илья Егорович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Найденышев Егор
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Поручители по жениху: Деревни Терпеново Егор Иванович, деревни Изоркова Николай Егорович Найденышев Поручители по невесте: Деревни Терпенова Ефим Архипов и Александр Кузнецов.
Рождение ребёнка
16.02.1905 ст.
Дочь: Найденышева Павла Ильинична
Мать ребёнка: Найденышева Евдокия Артемьевна
Смерть
Неизвестно