Трефилова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1849 по 1855
Сын: Трефилов Тимофей
Отец ребёнка: Трефилов Федор
Рождение ребёнка
19.06.1855
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Андрей
Отец ребёнка: Трефилов Федор
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Федор
Смерть
Неизвестно