Трефилова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1817 по 1818 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1849 по 1855

Сын: Трефилов Тимофей

Отец ребёнка: Трефилов Федор

Рождение ребёнка
19.06.1855

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Андрей

Отец ребёнка: Трефилов Федор

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Федор

Смерть
Неизвестно
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