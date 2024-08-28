Нужин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нужин Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Нужин Семен Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Нужин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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