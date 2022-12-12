Кузнецова (Пашнина) Анисья Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1888 ст.
Отец: Пашнин Михаил Евгеньевич
Мать: не указана
Крещение
27.12.1888 ст.
Бракосочетание
09.02.1907 ст.
Муж: не указан
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно