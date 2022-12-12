Кузнецова (Пашнина) Анисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Пашнина) Анисья Михайловна

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Место рождения

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1888 ст.

Отец: Пашнин Михаил Евгеньевич

Мать: не указана

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Крещение
27.12.1888 ст.
Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
09.02.1907 ст.

Муж: не указан

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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