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Лукерья Елисеевна
Лукерья Елисеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1846
Дата смерти
1915
Пол
Женский
Отец
Елисей Павлович
Около 1815 г.р.
Мать
Степанида Викуловна
Около 1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец:
Елисей Павлович
Мать:
Степанида Викуловна
Смерть
1915
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