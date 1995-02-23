Макарычева Галина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1921
Дата смерти05.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1947
Дочь: Джелилова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий
Рождение ребёнка
21.04.1955
Дочь: Дмитриева Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий
Рождение ребёнка
03.11.1956
Сын: Дмитриев Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий
Смерть
05.06.1983