Макарычева Галина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарычева Галина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1921

Дата смерти

05.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1947

Дочь: Джелилова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий

Рождение ребёнка
21.04.1955

Дочь: Дмитриева Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий

Рождение ребёнка
03.11.1956

Сын: Дмитриев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий

Смерть
05.06.1983
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