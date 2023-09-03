Аргунова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нилепина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Нилепин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нилепин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова Инна Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аргунов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аргунов Петр