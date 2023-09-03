Аргунова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргунова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нилепина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Нилепин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нилепин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова Инна Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов Василий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Василий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аргунов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аргунов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Аргунов Петр

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