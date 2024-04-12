Третьяков Филипп Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смерти20.05.1745
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Рождение ребёнка
1705
Рождение ребёнка
1709
Рождение ребёнка
1714
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.05.1745