Третьяков Филипп Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Филипп Кузьмич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1672

Дата смерти

20.05.1745

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1692

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.05.1745
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