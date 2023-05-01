Цупикова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦупикова Татьяна Павловна

Цупикова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1979

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1979

Отец: Цупиков Павел Павлович

Мать: Сакиркина Светлана Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close