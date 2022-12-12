Крахинская Ксения Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахинская Ксения Логгинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.08.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Крахинская Катерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.

Сын: Крахинский Пётр Евдокимов

Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.

Сын: Крахинский Кирилл Евдокимович

Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.

Дочь: Крахинская Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахинский Евдоким Марков

Смерть
09.08.1848 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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