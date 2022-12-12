Крахинская Ксения Логгинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.08.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Крахинская Катерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.
Сын: Крахинский Пётр Евдокимов
Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.
Сын: Крахинский Кирилл Евдокимович
Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.
Дочь: Крахинская Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Крахинский Евдоким Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1848 ст.