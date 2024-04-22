Быков? Егор (Георгий) Максимов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Левин Максим Тимофеев
Мать: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Александр Егоров
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агнея Егорова
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно