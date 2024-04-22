Быков? Егор (Георгий) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков? Егор (Георгий) Максимов

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Левин Максим Тимофеев

Мать: Васса Елисеева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Александр Егоров

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агнея Егорова

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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