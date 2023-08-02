Алдатов Елкан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Елкан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Алдатов Алдат

Мать: Алдатов Гани Кудабердовна

Смерть
1944
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