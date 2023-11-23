Царева Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1898
Муж: Царев Иван Сергеев
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.2660 лист 197 развМетрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1898 год 6/02/1898 бракосочетание 1-м браком с Подольского уезда, д. Белеутовой крестьянской девицей Евдокией... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Царева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Царев Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Царева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Царев Иван Сергеев
Смерть
1958