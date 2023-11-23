Царева Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарева Евдокия Дмитриева

Царева Евдокия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Царев Иван Сергеев

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.2660 лист 197 развМетрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1898 год 6/02/1898 бракосочетание 1-м браком с Подольского уезда, д. Белеутовой крестьянской девицей Евдокией... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Царева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Царев Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Царева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Царев Иван Сергеев

Смерть
1958

Мы используем куки для улучшения работы сайта.