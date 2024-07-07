Луковка (Бодрягина) Юстина Фоминична 26.09.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луковка (Бодрягина) Юстина Фоминична

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

26.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860

Отец: Луковка Фома Трофимович

Мать: Сплошная (Луковка Торчило) Агафья Демьяновна

Восприемники: 1. Исаченко Афанасий Митрофанович 2. Пилипенко Марфа Ивановна, девица
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Бодрягин Павел Федорович

Жених - 21 год 1м браком Невеста - 21 год девица Поручитель По жениху: - Лебедев Варнава - Нехай Афанасий По невесте: - Шукаев Вакула - Кулагин Евстафий
Смерть
Неизвестно

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