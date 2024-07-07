Луковка (Бодрягина) Юстина Фоминична
Место рождения
Дата рождения26.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860
Восприемники: 1. Исаченко Афанасий Митрофанович 2. Пилипенко Марфа Ивановна, девица
Бракосочетание
24.01.1882
Жених - 21 год 1м браком Невеста - 21 год девица Поручитель По жениху: - Лебедев Варнава - Нехай Афанасий По невесте: - Шукаев Вакула - Кулагин Евстафий
Смерть
Неизвестно