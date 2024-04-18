Красникова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасникова Марфа Ивановна

Красникова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Красников Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Красников Петр Иванович

Отец ребёнка: Красников Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1919

Дочь: Агаркова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Красников Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.