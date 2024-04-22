Егоров Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1946
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Егоров Алексей Васильевич
Мать: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Егоров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.10.1915
Дочь: Егорова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Степанова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Егоров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946