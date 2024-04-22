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Егоров Михаил Алексеевич

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Егоров Алексей Васильевич

Мать: Евдокия Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Егоров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Нина Алексеевна

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1915

Дочь: Егорова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Степанова Нина Алексеевна

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Егоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Нина Алексеевна

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Нина Алексеевна

Смерть
1946
Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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