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Быкова Февронья Гуриева

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1841

Сын: Быков Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1843

Дочь: Зиновья Фёдорова

Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 30.04.1846

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Сын: Быков Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Фёдор Андреев

Смерть
Неизвестно
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