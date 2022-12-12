Быкова Февронья Гуриева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1841
Сын: Быков Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
30.10.1843
Дочь: Зиновья Фёдорова
Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
Около 30.04.1846
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
15.01.1849
Сын: Быков Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Быков Фёдор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Фёдор Андреев
Смерть
Неизвестно